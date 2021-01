Sarroch. Convocazione Consiglio Comunale per il 2 febbraio 2021

Convocazione Consiglio Comunale, in prima convocazione, per il giorno martedì 2 febbraio 2021 alle ore 18.00, secondo le modalità stabilite dal Decreto del Presidente del Consiglio Comunale del 20/04/2020, sulla piattaforma Google Meet, per l’esame dei seguenti oggetti iscritti all’o.d.g.:

Mozione Manutenzione Centro Servizi Commerciali Perd’e Sali. Mozione Diga Monti Nieddu. Mobilitazione degli Enti Locali della Sardegna e attivazioni di azioni contro l’ipotesi di stoccaggio di scorie nucleari, anche in forma provvisoria, nei Comuni del territorio della Sardegna.

Il Presidente del Consiglio Comunale

Dott. Vittorio Cois