Sardegna arancione, idiozia per la Confcommercio

Sardegna arancione, un’idiozia per la Confcommercio. A dirlo il presidente di

Confcommercio Sud Sardegna Alberto Bertolotti.

“Imprese alla canna del gas, popolo alla fame, comitati di esperti totalmente scollegati dalla realtà, politica nazionale allo sbando: Sardegna in zona arancione una pura idiozia!”. Questo è il commento di Alberto Bertolotti, presidente di Confcommercio Sud Sardegna.

“I dati regionali sulla diffusione della epidemia migliorano, venerdì scorso si registravano 560 ricoveri, di cui 50 in terapia intensiva, ieri 501 ricoveri, di cui 52 ma con 30 nuovi posti in più in terapia intensima, dovremmo oramai presto vedere la luce in fondo al tunnel. Ed invece passiamo, di nuovo senza alcun preavviso né alcuna possibilità di programmare alcuna reazione operativa, da zona gialla a zona arancione!

Sarebbe un teatrino se non stesse innescando una tragedia senza precedenti. Una situazione non più sostenibile e senza senso che ci sta portando dritti da quella che, iniziata come crisi sanitaria e trasformatasi nella peggiore crisi economica dalla seconda guerra mondiale, sta sfociando in un dramma sociale senza precedenti che produrrà conseguenze disastrose di lungo periodo.

Governatore, Giunta e Consiglio Regionale tutto insorgano contro questo ennesimo ed inaccettabile schiaffo ad una Sardegna che sta morendo di fame e non di Covid!”