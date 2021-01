Santanastasio: “Cresce Archeoclub d’Italia”

Santanastasio (Presidente Nazionale Archeoclub d’Italia): “Cresce Archeoclub d’Italia. Al via le sedi di Matera, Castelvolturno e Ercolano”. L’annuncio in diretta web oggi, in occasione dell’inaugurazione del Cinquantenario per la nascita di Archeoclub d’Italia.

Randazzo : "Ecco il modello innovativo messo in campo per il restauro della Cappella Scrovegni di Padova".

Stefania Randazzo e Valentina Piovan stanno descrivendo il restauro della Cappella Scrovegni di Padova.

Iniziato il “Giubileo di Archeoclub d’Italia” a 50 anni dalla nascita dell’Associazione. Domani alle ore 18, sempre sulla stessa pagina, Noto Antica con notizie, dettagli, particolari, riguardanti la valorizzazione del patrimonio archeologico di Noto, in Sicilia, “Archeoclub d’Italia cresce ed inaugura sedi nuove. Aperte la sedi ora anche a Matera, in Basilicata, Ercolano e Castelvolturno in Campania. Passiamo dalle 140 alle attuali 143 sedi in Italia ed aumentano i soci”. Lo ha annunciato Rosario Santanastasio, Presidente Nazionale di Archeoclub d’Italia, inaugurando in questi minuti il “Giubileo di Archeoclub d’Italia”, ciclo di ben 22 WeBinar con il quale iniziano da oggi gli eventi programmati per i 50 anni dalla nascita di Archeoclub.

E’ in corso in questo momento la diretta sulla pagina Archeoclub d’Italia Archeoclub Italia | Facebook dedicata al Restauro con Stefania Randazzo e Valentina Piovan impegnate attualmente nel restauro del ciclo di Vittore Carpaccio della Scuola Dalmata a Venezia e del telero de La cena di San Gregorio Magno di Paolo Veronese del Santuario di Monte Berico di Vicenza e che stanno illustrando il restauro della Cappella Scrovegni di Padova.

Ecco il modello di restauro della Cappella Scrovegni di Padova.

“Per il restauro della Cappella – ha affermato Stefania Randazzo, Assistente storico dell’Arte presso il cantiere di restauro della Cappella Scrovegni di Padova – è stato usato un approccio innovativo con un metodo di programmazione ed esecuzione delle indagini scientifiche, ad ampio raggio ma strettamente mirate. Inoltre sono stati messi in opera i provvedimenti, dai più elementari fino ai più complessi ma passando dall’uno all’altro soltanto dopo essere stata verificata la bontà dei risultati ottenuti. Sono stati effettuati anche interventi di miglioramento ambientale più facilmente attuabili come la messa in opera di controvetrate schermanti, sostituzione delle lampade ad incandescenza, risanamento dell’edificio e infine la messa in opera del Corpo tecnologico attrezzato.

Solo dopo la verifica dei risultati è iniziata l’esecuzione di operazioni conservative e di restauro sui dipinti murali della Cappella, al fine di interrompere il processo di deterioramento che consiste nella trasformazione dell’intonaco dipinto in gesso con conseguente polverizzazione del colore, e quindi con la perdita degli affreschi.

Nel cantiere hanno lavorato, secondo una media giornaliera, circa 40 addetti tra restauratori e allievi della scuola di restauro dell’ICR, affiancati, per gli interventi di massima urgenza, dai più famosi restauratori di opere d’arte. Diversi gli enti e le istituzioni nazionali ed internazionali: la Scuola Normale Superiore di Pisa, il CNR di Roma, Università di Padova, Ravenna, Sassari, Lecce, Roma, Venezia, hanno dato il loro contributo scientifico e i laboratori ICR scientifici, tecnologici e di documentazione digitale hanno supportato il cantiere. Il restauro è stato seguito e discusso da un Comitato internazionale di esperti nel restauro di dipinti murali, mentre la Commissione interdisciplinare per la conservazione ed il restauro della Cappella composta da ICR, Comune di Padova, Soprintendenza ed esperti universitari.

Grazie al Progetto “Aperto per restauro” è stata data la possibilità di visitare il cantiere di restauro e vivere l’esperienza della fruizione dell’opera con un punto di vista nuovo e privilegiato, dai ponteggi. Inoltre è stato stipulato il protocollo d’intesa tra Ministero dei Beni Culturali, ISCR e Comune di Padova per la manutenzione ordinaria annuale con la verifica e il controllo sullo stato di conservazione dei dipinti murali della Cappella Scrovegni. Ben 20.000 persone hanno avuto la fortuna di recarsi “a tu per tu con Giotto” a restauro in corso”.

Il WeBinar in corso oggi è stato ideato e organizzato da Archeoclub d’Italia sezione Cefalù.

“L’Italia è un Paese ricco di siti, monumenti, opere d’arte. Durante la diretta in corso stiamo conoscendo la metodologia e l’intervento di restauro attraverso l’esperienza professionale delle relatrici e dunque di Stefania Randazzo – ha dichiarato Fortunata Flora Rizzo Presidente della sede locale di ArcheoClub Cefalù e componente del Comitato Nazionale dell’Archeoclub d’Italia – specializzata in Storia dell’arte presso l’Università degli studi di Firenze e Valentina Piovan , restauratrice specializzata ICR”.