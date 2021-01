Saluzzo e Terre del Monviso concorso per il logo

Concorso di idee per creativi under 28 per il logo di candidatura di Saluzzo e Terre del Monviso a Capitale Italiana della Cultura 2024.

È riservato ai creativi under 28 il concorso di idee per la realizzazione del logo di candidatura di Saluzzo e Terre del Monviso a Capitale Italiana della Cultura 2024.

Il logo – simbolo/logotipo a cui dovrà essere affiancato un payoff – dovrà esprimere e rappresentare in modo semplice, diretto ed immediato gli elementi fondamentali della visione strategica della candidatura e allo stesso tempo comunicare un territorio vasto, quale è Saluzzo e l’intero sistema delle valli occitane e delle terre del Monviso.

Saluzzo con le Terre del Monviso è, infatti, il primo territorio alpino candidato a Capitale Italiana della Cultura 2024. L’antica capitale del Marchesato, a cavallo tra Italia e Francia, vuole accendere in particolare i riflettori sulla montagna, intesa non solo come meta di svago e loisir, ma come luogo di innovazione e cultura, dalle tante vocazioni e opportunità soprattutto per i giovani.

Proprio la scelta di assegnare ai creativi under 28, attraverso un concorso di idee, la realizzazione del logo, vuole sottolineare i valori chiave della candidatura basata sulla condivisione ed inclusione, sulla partecipazione e sulla promozione dell’innovazione e dell’imprenditorialità nei settori culturali e creativi.

Il logo dovrà contribuire a creare una identità visiva rappresentativa dell’intero territorio, valorizzando l’importante patrimonio ambientale, culturale, produttivo ed evidenziando allo stesso tempo il carattere innovativo e laboratorialeapportato dal percorso di candidatura.

Il concorso di idee è indetto dal Comune di Saluzzo anche per conto dei sostenitori della candidatura di Saluzzo e Terre del Monviso a Capitale Italiana della Cultura 2024. La partecipazione è gratuita e riservata esclusivamente agli under 28 (singolo o mediante riunione in gruppi di singoli sempre under 28).

Ogni partecipante potrà inviare una sola proposta progettuale rappresentando il logotipo sia a colori e sia in bianco e nero, una versione accompagnata dal payoff e alcune applicazioni e/o visualizzazioni (massimo 6, formato .jpg o .pdf) in contesti e situazioni differenti che ne valorizzino la qualità e ne facciano comprendere la dimensione sistemica.

Ciascun progetto, accompagnato da un file (.word) di una cartella (max 2.500 battute, spazi inclusi) con la descrizione del lavoro e il percorso progettuale, dovrà essere inviato esclusivamente tramite pec all’indirizzo protocollo@pec.comune.saluzzo.cn.it entro e non oltre le ore 12.00 di lunedì 15 febbraio 2021.

L’oggetto della pec dovrà essere “LOGO Candidatura Saluzzo e Terre del Monviso a Capitale Italiana della Cultura 2024”. Le proposte pervenute saranno valutate da una giuria tecnica composta da 5 esperti provenienti dal mondo universitario, del design e del management culturale, il cui giudizio sarà insindacabile. Sei gli elementi di valutazione: originalità, memorabilità e riconoscibilità, coerenza, adeguatezza, semplicità, duttilità. Al vincitore verrà corrisposto un premio in denaro di 2.024 euro lordi.

Il bando e gli allegati saranno pubblicati sul sito web www.comune.saluzzo.cn.it e www.saluzzomonviso2024.it

Eventuali quesiti sul bando potranno essere indirizzati all’indirizzo info@saluzzomonviso2024.it entro l’8 febbraio 2021.