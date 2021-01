Renzi “Preferiamo un governo politico, ma serve documento

“La scelta di incarico esplorativo permette di fare ciò che Italia Viva chiede da tempo: un confronto sui contenuti”. Per Renzi “serve un metodo condiviso, siamo pronti a fare la nostra parte su un documento scritto che tolga a tutti gli alibi”.

“Noi pensiamo – aggiunge – che essere leali significhi dire nelle riunioni private ciò che si dice in pubblico. Per noi la lealtà è un punto fondamentale e da mesi chiediamo di discutere di contenuti. Siamo pronti a lavorare con disciplina, onore e lealtà dicendo in faccia chiaramente ciò che serve agli italiani e siamo pronti a farlo da subito”.

Con il presidente Fico “non abbiamo discusso di nomi, i nomi sono importanti ma arrivano alla fine”.

