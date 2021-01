Razzoli e Moelgg brillano in slalom, Super-G donne rinviato

Si tratta appena del secondo successo stagionale per il norvegese che non sta di certo vivendo il periodo migliore della carriera: oggi mantiene la leadership sia nella prima che nella seconda manche, precedendo lo svizzero Ramon Zenhaeusern che invece recupera qualche posizione ed è secondo.

Il veterano altoatesino è appena dietro con l’ottavo tempo complessivo, alla pari con un Alexis Pinturault sempre più al comando della classifica generale. Ha motivi per sorridere anche Alex Vinatzer, seppur ben lontano dall’inizio di stagione che lo aveva posto al livello dei primi sciatori al mondo: è tredicesimo.

Più staccato Simon Maurberger con una seconda manche perentoria, al 21° posto conclusivo. Stefano Gross, 9° dopo la prima manche, è piuttosto impreciso nella seconda e sprofonda in 28^ posizione. Fuori in mattinata Tommaso Sala e Riccardo Tonetti. Al femminile non c’è da segnalare alcun risultato visto il rinvio del secondo Super-G inizialmente in programma oggi a Garmisch-Partenkirchen.

La nebbia costringe gli organizzatori ad optare per la decisione più pesante, posticipando la gara alla giornata di domani (ore 10:50). I due tentativi, prima alle 11:30 e poi alle 13:30, non sono bastati e la situazione meteo è rimasta la medesima, con una scarsissima visibilità soprattutto nella parte centrale.

Le italiane al via dopo il sigillo di Lara-Gut Behrami nel primo Super-G tedesco sono Marta Bassino, Federica Brignone, Sofia Goggia, Elena Curtoni, Nadia Delago, Francesca Marsaglia, Roberta Melesi e Laura Pirovano.

(ITALPRESS).