Quartu S. Elena merita un nuovo Commissariato di Polizia: è la richiesta di Deidda, Pisano e Porcu (FDI)

“Abbiamo già effettuato un sopralluogo nel 2017 con l’allora Deputato Bruno Murgia e, a distanza di quasi 4 anni, niente è cambiato nonostante si siano succeduti Governi nazionali e cittadini e abbiamo più volte sollecitato un intervento”, dichiarano in una nota congiunta Salvatore Deidda, Michele Pisano e Marco Porcu, rispettivamente Deputato, Consigliere comunale e Coordinatore provinciale di FdI;

“Un edificio che non risponde più alle esigenze funzionali, considerate le politiche di risparmio che, da tempo ormai, il Ministero impone sugli edifici affittati da privati, ma il Commissariato di Polizia della terza città della Sardegna merita una sistemazione migliore per gli Agenti di Polizia e per i cittadini”, continuano gli espostenti di FdI che annunciano un’interrogazione sia alla Camera dei Deputati, sia al Comune di Quartu S.Elena;

“Il Comune deve essere protagonista e non spettatore passivo – concludono Deidda, Pisano e Porcu – trovando, insieme al Dipartimento di Polizia, una soluzione ottimale agevolando e non facendo finta che tutto vada bene”.