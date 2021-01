Il libro: “Qualcuno era comunista”

«Non pensi che ora il PCI dovrebbe cambia­re nome?» è la domanda che viene rivolta ad Achille Occhetto, leader del più grande e anomalo partito comunista d’Occidente, nel giorno in cui cade il Muro di Berlino. Da quel novembre del 1989 saranno molte cose a cambiare mentre un mondo finisce, la storia accelera e la Sinistra italiana cer­ca con difficoltà di tenere il passo. Quella delle sue metamorfosi, dalla Svolta a oggi, è una vicenda che passa per molti leader – da Occhetto fino a Zingaretti – e si consegna a un presente pieno di sfide. È una singolare sinfonia di note epocali suonate in mino­re, dalla domanda del giornalista Riccardo Ehrman – l’italiano che «fece cadere» il Muro – alla manifestazione partigiana del­la Bolognina, dove una rottura storica col passato si consumò al cospetto di un solo fo­tografo. Ed è una colorata e dolorosa vicenda di popolo, che intreccia percorsi di vita sim­bolici: dal meccanico-pittore di Berlinguer al compagno che rubò il ritratto di Stalin; da Bruno, il grafico che inventò la quercia, a Palmiro, il volontario che nel baracchino dei fritti alla festa dell’Unità sosteneva fiducio­so: «Matteo non se ne andrà mai».

Nel suo grande autoritratto del comuni­smo italiano, Luca Telese fa parlare i pro­tagonisti, i fatti, i ricordi, persino gli oggetti – i quadri delle salette sindacali della Fiat, il famoso binocolo di Pansa… – portandoci tra analisi, epica e testimonianza fino allo scandalo della «rottamazione», la stagione che ha rischiato di sacrificare all’ambizio­ne individuale un secolo di impegno collet­tivo. E ora? Ora che anche il post-comuni­smo si è dissolto in una Sinistra dimentica della propria eredità di valori, avvilita da un perenne gioco al ribasso e consumata dalle scissioni e dalle risse? Persino ora, la Storia non è finita.

Luca Telese, è giornalista, autore e conduttore televisivo e radiofonico. Ha pubblicato molti saggi storia politica recente del nostro Paese tra cui il longseller Cuori neri (Sperling& Kupfer 2006). Con Solferino ha pubblicato Turbopopulismo, libro-intervista con Marco Revelli (2019) e Cuori rossoblù (2020), il racconto del grande salto civile dell’Italia degli anni Sessanta attraverso il racconto dello scudetto del Cagliari di Gigi Riva.