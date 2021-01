Promocamera Sassari, insediato il nuovo Cda

Promocamera, insediato il nuovo Cda.

Sassari può e deve recitare un ruolo di primo piano. Anche e soprattutto in un momento come questo nel quale la pandemia ha acuito l’emergenza anche sotto il profilo economico. E’ il momento per stare vicino alle imprese, individuare percorsi condivisi di crescita e sviluppo. Una mission che Promocamera, l’Azienda speciale della Camera di Commercio di Sassari, ha sempre avuto nel suo Dna.

E lo ha dimostrato sul campo, grazie alla sua struttura che ha sostenuto ed ideato numerose e importanti iniziative, tra convegni, seminari e corsi di aggiornamento professionale destinati alle aziende e alla pubblica amministrazione. Creando, di fatto, un contesto dinamico positivo e propositivo.

Anche ora, tra limitazioni ed incertezze circa gli scenari futuri che si presenteranno, Promocamera prosegue nella sua azione, fornendo un costante supporto progettuale e di consulenza di natura strategica per le imprese.

“Con il dialogo e il confronto costante con tutte le parti attive sul nostro territorio, abbiamo l’obiettivo di programmare e realizzare di azioni integrate di sostegno e di promozione dei comparti dell’economia locale, della sua immagine, puntando sulle eccellenze che lo caratterizzano – è il commento del presidente Francesco Carboni, nel corso dell’insediamento del nuovo consiglio di amministrazione – soprattutto in questo particolare frangente nel quale solo l’unità di intenti può consentire di contenere, per quanto possibile, gli effetti negativi della pandemia.”

E la situazione che si è venuta a creare legata al coronavirus sarà uno stimolo in più per l’individuazione di percorsi strategici più incisivi di sostegno al sistema imprenditoriale del nord Sardegna. Un momento da superare nel più breve tempo possibile.

Un compito nel quale il presidente Carboni, sarà supportato dal consiglio di amministrazione composto dal vicepresidente Michele Orecchioni, e dai consiglieri Gianluca Bianco, Tomaso Pala e Gavino Sotgia. Una governance che resterà in carica per i prossimi 5 anni.

“Promocamera è una struttura che il Sistema camerale del nord Sardegna mette a disposizione del territorio e l’intenzione è quella di intensificarne l’utilizzo e le azioni – aggiunge il presidente della Camera di Commercio Stefano Visconti – a beneficio di tutto il sistema economico territoriale.

L’ottimo lavoro svolto in tutti questi anni dimostra la qualità delle attività poste in essere da Promocamera su numerosi fronti e dedicate accrescere la competitività e lo sviluppo delle nostre imprese, puntando sul marketing territoriale, la valorizzazione dei prodotti tipici locali attraverso collaudate strategie di sistema.

” Perchè Promocamera, con il suo Polo fieristico e Centro Servizi, rappresenta sempre più, in maniera stabile e permanente, il luogo di raccordo, incontro e promozione dell’economia del nord Sardegna, uno “spazio comune” di dibattito, collaborazione ed interazione tra soggetti pubblici e privati e di nuovi percorsi di aggiornamento e formazione.

E in questo momento storico, particolarmente delicato, quindi, la Camera di Commercio di Sassari e Promocamera si confermano punto di riferimento per le imprese iscritte e laboratorio di nuove progettualità che possano aiutare l’economia del Nord della Sardegna a crescere, nonostante i freni che derivano da un contesto che spesso risulta essere limitativo.

Il Sistema camerale vuole infatti assumere il ruolo di facilitatore dei processi di rinnovamento strategico del nord Sardegna. L’Ente camerale ha nella sua Azienda Speciale Promocamera uno strumento adeguato per vocazione a ideare, gestire e realizzare progetti di natura strategica, con il quale supportare i processi di innovazione sia delle singole filiere produttive, sia delle vocazioni del territorio nel suo complesso

Le idee da mettere in pratica per il prossimo futuro, racchiuse nel programma che è stato approvato lo scorso dicembre, sono numerose: dal rafforzamento delle competenze imprenditoriali e manageriali, passando per la valorizzazione e promozione delle risorse locali attraverso il sostegno all’export e l’internazionalizzazione delle imprese e, come obiettivo strategico nel medio periodo, assicurare la valorizzazione dinamica e tecnologica della Struttura polifunzionale e del Padiglione Espositivo Promocamera dove gli Enti del territorio e le imprese possano realizzare azioni integrate di sostegno e di promozione dei principali comparti dell’economia locale e di valorizzazione del territorio, della sua immagine e delle eccellenze (produttive, ambientali, storiche e culturali) che lo caratterizzano.