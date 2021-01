Porto di coltello. Denunciato un uomo a Sassari

Sassari: uomo denunciato per porto di coltello.

Questa mattina, a Sassari, nel piazzale stazione, i carabinieri della sezione operativa della compagnia di Sassari hanno controllato G.A. – cittadino ghanese di 28 anni, senza fissa dimora, già noto alle ff.o. – il quale vagava per il centro storico di Sassari con atteggiamento sospetto. Sottoposto a perquisizione, è stato trovato in possesso di un coltello da cucina, con manico in metallo, lungo circa 25 cm , con lama di circa 14 cm , nascosto all’ interno del suo zaino.

L’uomo è stato accompagnato in caserma per i previsti adempimenti ed approfondimenti, quindi è stato deferito in stato di liberta’ all’autorità giudiziaria. Il coltello è stato sequestrato.