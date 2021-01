Piano Casa: Piana (EPI Sardegna) soddisfatto per l’approvazione

“Come coordinamento regionale esprimo la piena soddisfazione per la Legge sul Piano Casa approvata dal Consiglio Regionale della Sardegna, che rispetta gli impegni assunti nel programma elettorale della coalizione”.

Ad affermarlo è Tore Piana, coordinatore regionale del movimento politico di area liberale EPI Sardegna.

“Finalmente si fa giustizia sui vincoli paralizzanti imposti dal PPR. Per quanto riguarda l’agro “Zone E”, il lotto minimo ritorna ad essere 1 ettaro e può edificare a scopi residenziali anche chi non è imprenditore agricolo, cioè tutti, purché a distanza superiore a 1 km dalla fascia costiera. In particolare, per l’agro di Sassari, Alghero, Sorso, Sennori, si ritorna a guardare con ottimismo per una ripresa di valorizzazione e investimento sul territorio. La norma approvata, infatti, supera direttamente gli strumenti urbanistici comunali: ciò significa che i comuni non devono adeguare i loro PUC. La Legge Regionale è immediatamente esecutiva e supera anche i Piani particolareggiati. Ora è necessario che in tempi brevi si approvi la nuova Legge Regionale Urbanistica” conclude Tore Piana.