Perantoni (M5S): “Colata di cemento sull’isola”

Intervenendo poco fa nell’Aula di Montecitorio Mario Perantoni, deputato M5S e presidente della commissione Giustizia della Camera, ha voluto “lanciare l’allarme per la pioggia di cemento che sta per riversarsi sull’isola, a causa della scellerata politica perseguita dall’attuale giunta sardo-leghista.

Il Piano casa fortemente voluto dal presidente Solinas, in via di approvazione nonostante gli appelli e le mobilitazioni di associazioni e società civile, prevede una colata di cemento mai vista prima. Milioni di metri cubi che andranno a sconvolgere irrimediabilmente per sempre il territorio ed il paesaggio della Sardegna.

Voglio sensibilizzare, quindi, l’Aula e il governo, da cui auspico a tempo debito l’impugnazione di questa legge, con tutti gli strumenti legittimi affinché quelle norme – ha concluso – non abbiano alcuna efficacia, neppure provvisoriamente”.