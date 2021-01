Pdf Sardegna si congratula per la guarigione di Padre Morittu

Il Popolo della Famiglia Sardegna, venuto a conoscenza della guarigione dal Covid di Padre Salvatore Morittu, desidera esprimere la propria gioia per la splendida notizia. Desideriamo anche congratularci per l’onorificenza ricevuta dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella che ha conferito, a Padre Salvatore, la distinzione onorifica di Commendatore dell’Ordine “Al Merito della Repubblica Italiana”.

Mario Adinolfi, Presidente nazionale del Popolo della Famiglia esprime, a tal proposito, la propria soddisfazione: “Volevo fare le mie personali congratulazioni a fra’ Salvatore per l’onorificenza avuta dal Presidente della Repubblica, figlia di una testimonianza di amore nella sofferenza che è di ispirazione per tutti noi del Popolo della Famiglia”.

Come movimento politico che ha da sempre nel proprio programma la lotta decisa e dura alle droghe e alle dipendenze, il Popolo della Famiglia Sardegna coglie l’occasione per ringraziare vivamente Padre Morittu e tutti gli operatori di Mondo X Sardegna per il lavoro preziosissimo che portano avanti ormai dal 1980 con gratuità e determinazione nelle diverse comunità presenti nella nostra regione, nella speranza che anche a livello di governo nazionale si attuino politiche di contrasto alle dipendenze che noi continueremo a definire “colonie del male”.

Popolo della Famiglia Sardegna