Pauroso incidente stradale sulla Sassari-Obia

Un pericoloso incidente si è verificato stamattina nella Strada Sassari-Olbia, in località Mesu e Rios, nei pressi del bivio per Ozieri.

Per cause che rimangono ancora da accertare, si sono scontrate un Audi e una Mercedes. L’impatto è stato molto violento, ma per fortuna i due conducenti non hanno riportato gravi ferite.

Solamente il conducente dell’Audi, salvato dall’apertura dell’airbag, è dovuto ricorrere a qualche cura nell’autoambulanza del 118.

Seriamente danneggiate invece le autovetture. Sul posto è intervenuta la Polizia stradale per i rilievi del caso, mentre i vigili del fuoco hanno spostato le macchine dalla carreggiata e messo in sicurezza la zona.

La Sassari Olbia, non ancora completata, si conferma strada insidiosa, ma spesso a provocare gli incidenti sono le imprudenze commesse dagli automobilisti.

A prescindere dall’origine degli incidenti, tuttavia, concorrono anche le pessime condizioni in cui versa la carreggiata stradale.

E’ da tener conto, comunque, che i lavori per il completamento di quest’arteria stradale, particolarmente trafficata d’inverno come d’estate, procedono, fin dall’inizio, a passi di…lumaca.

Sarebbe il caso che il Consiglio Regionale della Sardegna, ed in primis il Presidente Christian Solinas, facessero sentire il proprio grido di dolore a chi di competenza, affinché la Sassari-Olbia giunga al suo definitivo completamento nel più breve tempo possibile.