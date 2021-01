Parco Nazionale Asinara: domani la giornata conclusiva della campagna Clean Sea LIFE

Si terrà domani, Venerdi 22 Dicembre 2021, la giornata conclusiva del progetto di sensibilizzazione sui rifiuti marini Clean Sea LIFE, organizzata dal Parco Nazionale dell’Asinara.

“La giornata sarà suddivisa in due momenti, entrambi trasmessi in streaming: nel primo evento, alle 10.30, una riflessione sull’impatto di Clean Sea LIFE nella lotta ai rifiuti marini in Italia, interverranno il Ministro dell’Ambiente Sergio Costa, l’on. Paola Deiana, relatrice del disegno di legge Salva Mare, il Comandante Generale delle Capitanerie di Porto Amm. Giovanni Pettorino, il Direttore Generale della Pesca del Ministero dell’Ambiente, Riccardo Rigillo, il Direttore del Programma LIFE della Commissione Europea Angelo Salsi, il Commissario Straordinario e il Direttore del Parco Nazionale dell’Asinara Gabriela Scanu e Vittorio Gazale.

Nel pomeriggio alle 15.30, spazio all’analisi di dettaglio delle attività presentate dai partner Parco Nazionale dell’Asinara.”

L’eco delle attività di Clean Sea LIFE ha raggiunto 34 milioni di persone con oltre 1.000 incontri con il pubblico durante i quattro anni. Più 112 tonnellate di rifiuti rimosse dall’ambiente, di cui 92 emerse grazie alla più vasta operazione di pulizia sottomarina mai organizzata in Italia.

Sarà possibile seguire l’ultimo atto del programma Clean Sea LIFE attraverso il canale Youtube “CleanSea LIFE”, la pagina Facebook “Parco Nazionale dell’Asinara – Area Marina Protetta” e il canale televisivo “Matex TV”.

advertisement

Lorenzo Mereu