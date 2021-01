Palazzo Doglio, Arte in Tavola. Ultimo appuntamento

“Ammiraglio seduto su una tinozza” è il dipinto di Mino Maccari che ispirerà il piatto dell’ultimo appuntamento di Arte in Tavola, il ciclo di appuntamenti all’insegna dell’arte e del gusto che vede Alessandro Cocco, Executive Chef dell’Osteria del Forte a Palazzo Doglio, interpretare un’opera d’arte della Collezione Ingrao della Galleria Comunale di Cagliari, in programma sabato 23 e domenica 24 gennaio 2021, dalle 12.30 alle 14.30.

L’ironia di Maccari accompagnerà gli ospiti di Palazzo Doglio con il piatto “Il Chiasso di una zuppa di pesce e della cultura romanesca“ in un’autentica esperienza di arte culinaria, arricchita dalla presentazione di un video introduttivo sull’opera, realizzato dagli storici dell’arte della Galleria Comunale in esclusiva per il progetto, e li guiderà in un autentico viaggio nella creatività che parte dalle sale espositive e arriva in tavola, per poi concludersi con la visita dell’opera alla Galleria Comunale – chi aderisce all’iniziativa, riceverà un biglietto omaggio per la Collezione Ingrao, celebrando così la riapertura dei musei dell’isola prevista dal 18 gennaio.

Accanto all’iniziativa Arte in Tavola, questo fine settimana sarà anche l’occasione per lo Chef Cocco di presentare alla città il nuovo menù dell’Osteria del Forte, un percorso culinario innovativo in cui i prodotti del territorio incontrano tecniche e preparazioni di respiro internazionale. Tra i piatti proposti, la Linguina di Gragnano con calamaro, carciofi e bottarga, il Filetto di manzo “alla Rossini” e il Salmone marinato in casa con burro e avocado.

La partecipazione ad “Arte in Tavola”, organizzata nel pieno rispetto delle attuali norme di sicurezza, è su prenotazione chiamando il numero 070 64640 oppure inviando una mail a reservation@palazzodoglio.com