Ozieri (SS): guida in stato di ebbrezza

Ozieri (ss): sanzioni per guida in stato di ebbrezza e violazioni norme anti covid-19.

La scorsa notte, ad Ozieri (SS), i carabinieri dell’aliquota radiomobile della locale compagnia, durante un servizio perlustrativo, hanno sanzionato un giovane ventiquattrenne ozierese, già noto alle ff.oo., perché trovato alla guida di un’automobile con tasso alcolemico pari a 0,69 g/l.

Il veicolo non è stato sequestrato in quanto proprietà del padre del conducente, a cui è stato dato in affidamento.

Lo stesso giovane è stato anche sanzionato insieme al passeggero dell’auto, un suo concittadino e coetaneo, per non aver rispettato l’obbligo di permanere nel proprio domicilio dalle ore 22.00 alle ore 05.00 del giorno successivo imposto dall’attuale normativa anti covid-19.