Oristano, quest’anno Candelora in tono minore per i Gremi di San Giovanni e San Giuseppe

Come da tradizione, il 2 febbraio giorno della Candelora, di solito era il primo atto ufficiale della Sartiglia, durante la quale i presidenti dei Gremi dei Contadini e dei Falegnami, consegnavano i ceri benedetti ai Componidoris. La Candelora da sempre ha rappresentato uno dei momenti più intensi e forse anche più intimi della Sartiglia, ma quest’anno, tutto sarà diverso e ridimensionato a causa delle ristrettezze previste per la pandemia da Coronavirus Tanti oristanesi, sin dalle prime ore del mattino partecipavano alle cerimonie e alla festa che celebrava il primo vero atto della nuova Sartiglia, con le messe celebrate nella Chiesa di San Giovanni dei Fiori e nella Cattedrale di Santa Maria, dove solitamente venivano benedette le candele, da donare alle persone più vicine ai Gremi.Questo 2 febbraio, tutto sarà diverso e in tono minore. Il Gremio dei Contadini di San Giovanni Battista, si appresta a celebrerà la Festa della Candelora, nella loro Chiesa di Santu Giuann’e Froris, dove alle 9,30 verrà celebrata la Santa Messa con la benedizione delle candele. Purtroppo, in ottemperanza alle misure di contenimento dell’emergenza pandemica e per garantire gli opportuni distanziamenti che dovranno essere garantiti all’interno della chiesa, quest’anno la celebrazione si svolgerà a porte chiuse, consentendo la partecipazione ai soli soci del Gremio.Anche la tradizionale consegna delle candele, per questioni di sicurezza, in questa importante ricorrenza, non ci sarà. Chi vorrà assistere alla cerimonia, fa sapere S’Oberaiu Majori del Gremio Nando Faedda, sarà possibile seguire la Santa Messa sul canale Sardegna DUE/Eja TV canale 172 del digitale terrestre.Anche la Fondazione Oristano, insieme al Comune di Oristano, scende in campo per la programmazione di una serie di eventi che permetteranno di celebrare la Sartiglia, che nonostante l’annullamento dell’evento a causa dell’emergenza sanitaria, vogliono offrire agli oristanesi la possibilità di assistere, sia pure non in presenza, ma solo con trasmissioni televisive o via web, eventi legati alla Sartiglia.Il primo appuntamento è per martedì 2 febbraio con la trasmissione delle celebrazioni della Candelora, alle ore 8,30 dalla Cattedrale per i falegnami e alle ore 9,30 dalla chiesa di Santu Giuanni de Froris per i contadini, in diretta televisiva su: SardegnaDue/EjatTv canale 172 del digitale terrestre, diretta sul canale Facebook Sartiglia e su quello di EjaTv e di Sardegna Eventi 24. La diretta sarà disponibile anche sul sito www.sartiglia.info , mentre l’emittente televisiva oristanese Super Tv trasmetterà la replica nel pomeriggio.

Rosy Massa