Oristano – Nuova sistemazione della scuola Grazia Deledda

Dal 7 gennaio, la scuola Grazia Deledda si trasferirà presso gli istituti di via Solferino e via Marconi. L’operazione si è potuta realizzare grazie al trasferimento delle CPIA 4 di Oristano presso l’ex Istituto tecnico per geometri di via Lepanto.

“L’amministrazione comunale – dichiara l’Assessore alla Pubblica istruzione, Massimiliano Sanna – ha trovato una nuova e definitiva sede amministrativa e didattica al Centro Provinciale d’Istruzione per Adulti, che svolge un ruolo istruttivo e formativo strategico e rilevante a livello territoriale, grazie alla disponibilità dell’Amministrazione provinciale di Oristano, con la quale il Comune ha firmato un contratto di locazione per il secondo piano della struttura di via Lepanto. Con questa procedura si sono liberate alcune aule della scuola di via Marconi, che sono a disposizione della Grazia Deledda in attesa di una sistemazione definitiva”.

La scuola di via Solferino ospiterà le classi del corso musicale, mentre nella scuola di via Marconi saranno trasferite le altre sezioni. “E’ una soluzione temporanea, – aggiunge l’assessore – resa possibile grazie alla collaborazione di Maria Giovanna Pilloni e Tiziana Laconi, dirigenti rispettivamente dell’Istituto Comprensivo Uno e Due, che si sono impegnate con il Comune per concretizzare questa importante disposizione”.

L’amministrazione confida nella possibilità che il CPIA 4 possa così svolgere l’auspicabile proficuo lavoro in una nuova struttura idonea e confacente alle esigenze dell’istituto e alla scuola secondaria di primo grado Grazia Deledda di cogliere i risultati desiderati e pianificati in un ambiente ideale in cui svolgere con serenità e scrupolosità il proprio prezioso lavoro educativo e didattico.

Rosy Massa