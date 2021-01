“Siamo soddisfatti di come è andata la raccolta di Gennaio – dichiara l’assessore all’ambiente Gianfranco Licheri – considerando che la ditta ha potuto comunicare le date di ritiro con pochi giorni di anticipo. Sono state 50 le prenotazioni effettuate e il servizio è andato bene. Da marzo il calendario diventerà definitivo per tutto l’anno e saremo in grado di divulgarlo a tutte le utenze”.

Di seguito, un breve vademecum, considerate le prime richieste di informazioni che sono arrivate dai cittadini:

– Necessaria prenotazione. Perché?

advertisement

Non è un ritiro contestuale a quello delle altre “frazioni” (umido per esempio). La ditta ha necessità di andare “a colpo sicuro”. Non può andare in 12 mila utenze solo per gli oli esausti

– Il numero verde (800 632 270) è sempre attivo.

Può capitare che gli operatori qualche volta non rispondano. Bisogna avere pazienza e riprovare

– È necessario usare contenitori in plastica. NON IN VETRO. Se possibile, la stessa bottiglia che conteneva l’olio al momento dell’acquisto.

– La quantità massima che si può smaltire è di 5 litri per ciascun ritiro

– In alternativa al “porta a porta” sono sempre disponibili l’Ecocentro comunale e le isole ecologiche mobili nelle frazioni