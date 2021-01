Oristano – aggiudicato l’appalto per i parcheggi a pagamento

Aggiudicato definitivamente l’appalto per la gestione dei parcheggi a pagamento ad Oristano, al raggruppamento temporaneo di imprese formato dalle società Easy Help di Recanati e Stop di Macerata.

Alla gara hanno partecipato 6 imprese e si è svolta su una base di 4 milioni 545 mila 795 euro per un periodo di 5 anni, con la possibilità di rinnovo per altri 2 e un controvalore di 6 milioni 364 mila 113 euro, con un aggio minimo a favore del Comune del 9,76% sugli incassi.

Le imprese Easy help e Stop, hanno presentato un’offerta economica con un rialzo del 120% sull’aggio a favore del Comune che dal nuovo appalto stima un incasso medio annuo di 195 mila euro, per un totale di 976 mila euro in 5 anni. L’offerta era stata giudicata anomala e secondo la procedura ha dovuto assoggettarsi a una verifica amministrativa.

Nell’accordo tra Comune e appaltatore, è previsto anche il riassorbimento del personale precedentemente impegnato nel servizio, pertanto ai 18 addetti verranno confermate le stesse condizioni dell’attuale rapporto di lavoro.

È prevista anche una riorganizzazione del servizio, con l’istituzione di un Centro operativo locale, la copertura di eventuali assenze del personale attraverso figure jolly, l’utilizzo di sistemi di pagamento elettronico, impianti per il pagamento alimentati con pannelli fotovoltaici, sistemi con pannelli per la segnalazione dei posti disponibili nei parcheggi in struttura, App per smartphone, colonnine per la ricarica elettrica. Inoltre, sono previsti sistemi con sensori ottici di stallo o telecamere che controllano gli stalli e informazione all’utenza sullo stato di scadenza della sosta.

