Online e gratuito Diari di Cineclub di febbraio.

In questo numero: Per una cultura comunitaria al posto della “Netflix della cultura”. Paolo Minuto; Cecilia Mangini · In cammino con Cecilia. DdC; · Le condoglianze della FICC. Marco Asunis; · Due scatole dimenticate – un viaggio in Vietnam. Paolo Pisanelli; Tirano ch’è una meraviglia i profitti delle pompe funebri. Dott. Tzira Bella; Quando la pubblicità si trasforma in pornografia della povertà. DdC; Quentin Tarantino, ovvero della redenzione postmoderna. Àngel Quintana; Dialoghi e audiodescrizione nel regno della fantasia. Laura Giordani; We are who we are, l’incerta identità del panta rei nel cinema di Luca Guadagnino. Tonino De Pace; Turi Ferro, fra Teatro, Cinema e Televisione. Nino Genovese; George Clooney riprova a fare cinema: Midnight Sky. Giacomo Napoli; Shanghai Express (1932). Federico La Lonza; Salvatore Mereu: Assandira, Miguel e altro ancora. Marco Asunis; Tra orgoglio e pregiudizio: Anna May Wong: un esempio per la libertà. Ignazio Gori; A colloquio con Pietrangeli che lavora a Nata di Marzo. Mino Argentieri; Minnie Deveraux. Virgilio Zanolla; Il fascino discreto del DSE (Dipartimento Scuola Educazione). Stefano Macera; Il mercante delle quattro stagioni di Rainer Werner Fassbinder. Massimo Cialani; Il cinema secondo Sciascia. Natalino Piras; Il capitale umano – La fascinazione e il veleno del potere. Stefano Pavan; National Enquirer – Shooting the Stars (ovvero il divismo cinematografico nel mirino). Roberto Baldassare; Il testamento incompiuto di Tezuka, l’umanissimo Dio del manga. Ali Raffaele Matar; An Elephant Sitting Still una folgorante opera prima. Tonino Mannella; La prima notte di quiete (1972) – La protagonista Sonia Petrovna racconta i retroscena del film. Gianmarco Cilento; Un’italiana a Parigi. Giannalberto Bendazzi; L’Acquedotto del Papa nella grande bellezza. Roberto Luciani; Poetiche. Una canzone d’amore buttata via. Vasco Rossi; Il primo passo verso il successo di un libro: la presenza in libreria. Maria Rosaria Perilli; Dick, Kafka, Hitchcock. Di paranoie e capolavori. Fabio Massimo Penna; Oci Ciornie trenta anni dopo. L’opera di Nikita Michalkov oggi. Leonardo Dini; 10 FILM ambientati in una sola stanza. Giorgio Campani; L’esplorazione dello spazio intimo nella trasposizione visiva. Carmen De Stasio; Un mercato in crescita. Il business della voce. Tiziana Voarino; Cineterapia ed emer­genza sanitaria. Al Policlinico Gemelli di Roma la program­mazione prosegue in corsia. Francesca Palareti; Un grande amore (Love Affair, 1939). Antonio Falcone; Terry Jones o il senso goliardico della vita. Barbara Rossi; Emigrazione e Cinema. Valeria Consoli; U.n.i.t.a., l’associazione di attori nata per tutelare il bene dello spettacolo. Giuseppe Barbanti; Francesco De Robertis, un cineasta dimenticato. Pierfranco Bianchetti; La necessità della metamorfosi. Nicola Santagostino; Conosciamo la Divina Commedia: canto XV, Inferno verso il settecentenario di Dante. Martina Michelangeli; E il sesso? Antonio Loru; Enola Holmes di Harry Bradbeer (2020). Giuseppe Previti Scugnizzi (’89) di Nanni Loy. Demetrio Nunnari; Abbiamo ricevuto: · La speranza che abbiamo di durare. Emilio Masina; · Urla senza voce. Poesie. Giorgio Saggiani; · Quando mio padre leggeva Carolina Invernizio. Pierfranco Bruni; Endless Nostalghia : Quando l’arte visiva celebra il cinema. Lucia Bruni; Ascolta i programmi in podcast DdCR | Diari di Cineclub Radio. A cura di Nicola De Carlo; Diari di Cineclub | YouTube. A cura di Nicola De Carlo; La televisione del nulla e dell’isteria (XLVI). DdC; Omaggio Italiani, brava gente (1964) di Giuseppe De Santis. DdC; La vignetta “Il sola 24 ORE” è del maestro Pierfrancesco Uva.