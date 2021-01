Nuovi vertici all’agroalimentare Confapi Napoli. Compiacimento di Lopa per l’elezione di Antonio Ferrieri. “ora si potrà

Le parole di Lopa

Esprimo il mio compiacimento e delle organizzazione che rappresento, per l’elezione di Antonio Ferrieri, noto imprenditore partenopeo del

settore pasticceria, alla guida dell’Unione Alimentare di Napoli della

CONFAPI (confederazione italiana piccola media industria).

Adesso avendo un interlocutore certo, si potrà subito avviare la concertazione e la

macchina organizzativa per dare le prime risposte certe al settore,

continuando, sulla strada di una forte qualificazione del settore

agroalimentare e nei confronti degli operatori del comparto campano,per

assicurare dunque la difesa della qualità dei prodotti, lo sviluppo

territoriale e la tutela dei diritti dei consumatori, nell’ottica di una

piena valorizzazione dell’agroalimentare regionale, vero motore di

crescita della nostra economia ai tempi della pandemia da Covid-19.

Ferrieri è una nuova prospettiva per tutti.

Naturalmente siamo convinti che con Antonio Ferrieri, si potrà guardare

con attenzione a coloro che stanno tenendo vivo questo settore, con

giovani e nuove professionalità, riconosciute da sempre da tutti gli

attori del settore per la salvaguardia delle attività storiche,

consentendo la conservazione delle risorse che valorizzano il know-how

locale, dando quindi impulso alla economia territoriale per sconfiggere la

crisi pandemica.

Così il Portavoce della Consulta Nazionale per

l’Agricoltura e Turismo, già Delegato al settore Agricoltura della

Provincia di Napoli, componente del Dipartimento Nazionale Agricoltura

Agroalimentare Ambiente Acqua Biodiversità Pesca Risorsa Mare

Ristorazione Servizi MNS, già per diversi anni Presidente del Comitato

per la Promozione Valorizzazione e Tutela della Pizza Napoletana,

Delegato per l’Agroalimentare della Provincia di Napoli Rosario Lopa,

a margine dell’elezione di Ferrieri.