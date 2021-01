“Nel Rifugio Sommerso”, la nuova raccolta poetica dell’autore Stefano Labbia.

“Nel battito vermiglio, eri tu, ero io, eravamo noi. Ieri, oggi, domani. Nella quiete e nella tempesta.”

“Nel Rifugio Sommerso”, la nuova raccolta poetica dell’autore Stefano Labbia, disponibile finalmente in edizione cartacea su Amazon!

advertisement

Quarta silloge poetica del giovane autore romano Stefano Labbia, questa “Nel Rifugio Sommerso” è un gioiello contemporaneo prezioso: le poesie che compongono quest’opera denotano una scrittura matura, ricca di “letture” alle spalle e di energia vitale, tenuta in equilibrio dalla sigla stilistica che dà forma e struttura all’opera.

Emergono per originalità e forza l’io lirico e le figure femminili, nonché una sottile vena ironica capace spesso di rovesciare completamente il movimento semantico e figurativo dei versi, con effetto straniante o illuminante.

Labbia si conferma grande cantore dei tempi moderni con una ferocia ed un candore straziante: è stato Umberto Saba a dire “Ai poeti resta da fare la poesia onesta.”. Ed uno dei pregi del Labbia è proprio questo: l’onestà.

La prefazione è a cura del blogger, autore e traduttore Riccardo Mainetti. La postfazione è firmata dalla Psicologa Vincenza Cetrangolo.

Link all’acquisto:

Amazon: https://www.amazon.it/dp/1086514041/

Sito dell’autore:

https://stefanolabbia.wixsite.com/stefanolabbia

BIO – Stefano Labbia è autore di comics (Super Santa for Peace, Killer Loop’S #1), sceneggiature (Life Goes On – la vita va avanti, Fear (tv show), WMW – What Men Want (tv show), The Offsite (tv show)), romanzi (Piccole Vite Infelici, Bingo Bongo & altre storie) e poeta (Gli Orari del Cuore, I Giardini Incantati, Vivo!