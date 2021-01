Mercato auto usate: torna il segno positivo in Sardegna

Dopo i primi sei mesi segnati dall’impatto del lockdown, il mercato delle auto usate in Sardegna ritorna tra alti e bassi con il segno positivo. Secondo l’Osservatorio di AutoScout24 (www.autoscout24.it) -il principale portale in Europa di annunci di auto e moto-, su base dati ACI, in Sardegna nel II semestre 2020, rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, i passaggi di proprietà di auto usate sono crescuti del +8,5% (50.522 atti), un dato superiore alla media nazionale (+3,4%).

Nel II semestre la regione si posiziona al 10° posto in Italia per numerosità, ma se si confrontano i dati con la popolazione residente maggiorenne si classifica al 3° posto posto con 362,5 passaggi netti ogni 10mila abitanti.

La classifica delle province per numero di passaggi di proprietà vede in testa Sassari con 15.085 atti (+6,5%), seguita da Cagliari con 12.520 (+8,6%), Sud Sardegna con 11.029 (+10,6%), Nuoro con 6.830 (+7,9%) e Oristano con 5.059 (+11,0%).

Rispetto alla popolazione residente maggiorenne la situazione si trasforma: prima Nuoro con 387,8 passaggi ogni 10mila abitanti, seguita da Oristano (372,3), Sud Sardegna (366,8), Sassari (362,5) e, fanalino di coda, Cagliari (343,0).

Cosa hanno cercato i sardi nel 2020?

Secondo i dati interni di AutoScout24 ben il 49% delle richieste totali ricevute dagli utenti della regione nel 2020 riguarda vetture diesel. Seguono le auto a benzina con il 48%.

Per quanto attiene le auto ibride ed elettriche, invece, nel mercato dell’usato si è ancora agli inizi, con circa l’1% delle richieste totali.

In merito ai modelli più richiesti in regione vince in assoluto la BMW 320, ma se si prendono in considerazione solo le vetture ibride ed elettriche troviamo tra le ibride la BMW 330 e tra le elettriche la Tesla Model 3.

Cosa accade sul fronte dei prezzi delle auto in offerta sul mercato?

Il prezzo medio di vendita si attesta, in generale, a € 12.950, un dato inferiore alla media nazionale (€ 13.720). Per acquistare una vettura, tra le province “più care” troviamo ai primi posti Oristano, con un prezzo medio di € 13.970. Seguono Cagliari (€ 13.340), Sassari (€ 12.630), Sud Sardegna (€ 11.410), e la “più economica” Nuoro con € 9.490.

I prezzi salgono se si considerano le vetture usate elettriche (€ 19.000) o ibride (€ 30.740).

Qual è l’età media delle vetture proposte? Rispetto al 2019 la situazione è sostanzialmente stabile (9,5 anni).

Provincia Passaggi Netti II sem. 2020 Var. % Passaggi netti II sem. 2020 / II sem. 2019 Passaggi proprietà II sem. 2020 ogni 10mila residenti (oltre i 18 anni) Prezzo medio auto in vendita 2020 SASSARI 15.085 6,5% 362,5 12.630 € CAGLIARI 12.520 8,6% 343,0 13.340 € SUD SARDEGNA 11.029 10,6% 366,8 11.410 € NUORO 6.830 7,9% 387,8 9.490 € ORISTANO 5.059 11,0% 372,3 13.970 € SARDEGNA 50.522 8,5% 362,5 12.950 €

Fonte: elaborazione Centro Studi di AutoScout24 sia sui passaggi di proprietà forniti dall’ACI, sia su dati interni dell’azienda.

Regioni Passaggi Netti II sem. 2020 Var. % Passaggi netti II sem. 2020 / II sem. 2019 Passaggi proprietà II sem. 2020 ogni 10mila residenti (oltre i 18 anni) Prezzo medio auto in vendita 2020 LOMBARDIA 236.163 4,1% 281,1 14.950 € LAZIO 165.405 6,9% 341,6 13.670 € CAMPANIA 141.876 3,6% 301,5 12.800 € SICILIA 139.887 8,1% 344,5 13.300 € VENETO 124.906 3,5% 304,2 16.790 € PUGLIA 118.670 7,4% 357,0 12.650 € PIEMONTE 116.838 4,5% 318,2 13.340 € EMILIA ROMAGNA 114.329 -1,8% 303,4 14.700 € TOSCANA 90.371 3,7% 287,4 15.180 € SARDEGNA 50.522 8,5% 362,5 12.950 € CALABRIA 50.497 7,5% 317,5 12.200 € MARCHE 36.558 2,7% 284,7 13.950 € LIGURIA 36.342 6,5% 275,3 11.960 € ABRUZZO 34.187 2,9% 310,5 13.170 € TRENTINO – ALTO ADIGE 33.796 0,0% 382,3 N. D. FRIULI – VENEZIA GIULIA 33.341 4,3% 323,1 15.990 € UMBRIA 25.513 5,6% 344,5 14.940 € BASILICATA 15.428 7,0% 326,5 13.010 € MOLISE 9.292 9,2% 358,6 14.370 € VALLE D’AOSTA 3.953 3,2% 374,8 12.260 € ITALIA 1.577.873 3,4% 314,3 14.400 €

Fonte: elaborazione Centro Studi di AutoScout24 sia sui passaggi di proprietà forniti dall’ACI, sia su dati interni dell’azienda.

