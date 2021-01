Melfi, Ugl:”La visita di Tavares è importante”

“Consideriamo molto importante l’incontro avvenuto oggi a Melfi (PZ) con l’amministratore delegato del Gruppo Stellantis, Carlos Tavares, dove dalla Basilicata si conferma che lo stabilimento e tutti i suoi addetti sono pronti ad accettare le nuove sfide del mercato automobilistico: l’A.D. parte da Melfi con Stellantis, siamo sulla giusta strada per attestare ancora una volta l’eccellenza del nostro sito”.

E’ quanto dichiarano la Segretaria Regionale dell’Ugl Basilicata Metalmeccanici, Florence Costanzo e il Segretario di Potenza della Federazione, Giuseppe Palumbo, per i quali “elettrificazione e guida autonoma sono sfide epocali per l’industria dell’automotive che: può, deve e siamo pronti a far partire da Melfi.

La prima uscita di Tavares (oggi) a Melfi – concludono i sindacalisti Ugl – è, per il territorio, per il sistema e per tutti i lavoratori, un enorme segno positivo il quale attesta come tutte le sfide mondiali possono essere orgogliosamente superate, con la partecipazione del sindacato e dei metalmeccanici che hanno permesso coi loro quotidiani sacrifici di fare grande il marchio automobilistico”.