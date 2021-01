Medici richiesti nei comuni Seui e Ussassai

Richiesta Disponibilità medici aspiranti al conferimento di incarico provvisorio di Assistenza Primaria – AMBITO 1.7 Comuni SEUI e USSASSAI.

La S.C. MEDICINA CONVENZIONATA per la ASSL di Lanusei deve provvedere

– ai sensi dell’art. 38 dell’ A.C.N. Per la Medicina Generale del 29/07/2009 e ss.mm.ii. – ad assegnare l’incarico provvisorio di Assistenza Primaria per l’ambito territoriale 1.7 con apertura dell’ambulatorio nei Comuni di SEUI e USSASSAI,

advertisement

I medici in possesso dei requisiti previsti dall’accordo collettivo nazionale, interessati a ricoprire l’incarico provvisorio devono far pervenire la propria domanda, esclusivamente per posta elettronica all’indirizzo Pec: cureprimarie@pec.asllanusei.it entro il 31/01/2021.

La modulistica è scaricabile dal sito ATS SARDEGNA.

L’incarico provvisorio, decorrerà dal 01/02/2021, non potrà essere di durata superiore ai 12 mesi (per i medici inclusi in Graduatoria Regionale) di durata non superiore ai 6 mesi (per gli altri medici) e cesserà comunque al momento del conferimento di incarico definitivo di titolarità.

L’incarico sarà affidato – ai sensi dell’A.C.N. di Medicina Generale del 29/07/2009 e ss.mm.ii. secondo l’ordine di Graduatoria Aziendale di riferimento con priorità ai medici iscritti in Graduatoria Regionale Definitiva 2020 residenti nell’ambito della ASSL di Lanusei.

CONSIDERATA la grave carenza di medici il bando è aperto anche ai medici in pensione che non abbiano ancora compiuto i 70 anni d’età ancora iscritti all’ordine dei medici.