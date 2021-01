Marino (M5S):” L’Olbia-Tempio commissariata”

Marino (M5S) : la decisione spetta alla Regione Sardegna.

L’Olbia-Tempio può essere commissariata.

“La Olbia-Tempio, così come altre opere viarie della nostra Isola, può essere commissariata ma dipende dalla Regione Sardegna. E’ quanto emerge dalla risposta del vice ministro, Giancarlo Cancelleri, da me interpellato nel corso della discussione in XI Commissione sul “nuovo testo dello schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante l’individuazione degli interventi infrastrutturali ai sensi dell’articolo 4 comma 1 del decreto legge 18 aprile 2019, n°32”.

Lo rende noto il deputato Bernardo Marino (M5S), componente della IX Commissione Trasporti, Poste e Telecomunicazione della Camera.

“L’individuazione delle opere e dei commissari in Sardegna per lo Sblocca Cantieri è affidato all’intesa tra Mit e Regione Sardegna. Mi auguro vivamente che la strada Olbia-Tempio, collassata nel tratto di Monte Pinu durante l’alluvione del 2013, causando tre morti, sia tra le priorità previste dalla Regione Sardegna nell’interlocuzione in atto con il MIt.

E’ ora di chiudere questa vicenda e dare finalmente una risposta ai cittadini che da otto anni attendono il ripristino di una fondamentale arteria di collegamento tra Alta e Bassa Gallura”.