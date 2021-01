Marino (M5S): “E’ il momento della responsabilità”

Questo è il momento della responsabilità verso gli italiani tutti. E il M5S, partito che nel 2018 ha ottenuto un’ampia attestazione di fiducia da parte dell’elettorato, ha il dovere di gestire questa assurda crisi politica senza mai dimenticare le proprie responsabilità verso tutti i cittadini che hanno scelto di premiarci.

Ho piena fiducia nell’operato della nostra delegazione che ha portato al presidente Mattarella la nostra linea politica e le nostre richieste: uscire in fretta dallo stallo e ripartire con forza, perché non c’è tempo da perdere.

Non condivido le “uscite” scomposte sulla stampa di quanti, all’interno e all’esterno della compagine parlamentare, tentano di dettare la linea politica e di condizionare, a seconda delle proprie opinioni, del proprio ego, dei propri rancori e forse delle proprie aspirazioni personali, il futuro di una legislatura già di per sé flagellata da un’emergenza pandemica che necessita, da parte di ognuno di noi, il massimo impegno per garantire al Paese la stabilità indispensabile per vincere la sfida contro il virus e riprenderci, tutti, quella normale quotidianità che ogni giorno che passa sembra sempre più lontana. Questo chiede il Paese. Il MoVimento 5stelle ha un unico obiettivo: lavorare per l’Italia e per gli italiani.