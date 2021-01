Maimone: “Con Rotondi per il primo partito italiano”

“Noi del Movimento ND.it siamo pronti a sostenere fattivamente l’iniziativa politica che sta costruendo, in sordina, Gianfranco Rotondi, per la quale stiamo già lavorando anche con i Sudisti Italiani” dichiara Biagio Maimone, tra i fondatori del Movimento di pensiero ‘La Nuova Democrazia.it’, il quale aggiunge: “Il progetto di cui parla Rotondi, che egli sostiene possa configurarsi come ‘il primo partito italiano‘, è un progetto a noi noto, al quale aderiamo proprio in quanto si colloca al centro, quello moderato, cattolico, laico ed ambientalista.

Siamo convinti che sia un partito fautore di progetti e contenuti che ne faranno il primo partito politico in Italia. Noi desideriamo essere parte fondamentale dello stesso, in virtù del fatto che è nostro intento primario affermare la democrazia in Italia, quella democrazia che ratifica i valori espressi da Joe Biden, integrandoli con i valori democratici propri della nazione italiana, ai quali verrà data la dimensione politica che essi meritano perché possano esprimersi adeguatamente. Ci preme far presente di essere convinti che Lorenzo Cesa sia estraneo ai fatti che riguardano l’operazione basso profilo. Ciononostante il partito Udc, per via dei fatti accaduti, ha subito un colpo mortale, così come la Democrazia Cristiana che qualcuno cerca, in tutti i modi, di far risorgere.

Al riguardo ci preme sottolineare che noi siamo l’unico movimento democratico in Italia, che si prefigge la finalità di concretizzare le istanze della solidarietà, dell’affermazione della parità, del lavoro per tutti, dell’uguaglianza e dell’unità dei cittadini italiani per quanto attiene al valore della propria dignità umana in ogni ambito della vita.

La nuova democrazia sarà il futuro, il vero centro autentico della nazione italiana. Di questo Rotondi è ben consapevole.

Siamo pronti a dare il via alla rinascita del nostro Paese, guardando con attenzione agli Stati Uniti e alla democrazia di Biden, nostro faro e modello per i nobili intenti umanitari che egli pone a fondamento del proprio agire politico. E’ ben evidente che sia l’alba di un nuovo giorno per la democrazia in ogni nazione dell’universo”.