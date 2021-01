L’On. Mario Perantoni, Presidente della Commissione Giustizia della Camera dei Deputati, domani mattina alle ore 10: 30, assieme ad altri parlamentari del territorio, si recherà in Tribunale a Lanusei, per un incontro con il Presidente del Tribunale, il Procuratore della Repubblica, il Sindaco e il Sindaco di Elini per discutere della questione carcere.