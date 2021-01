Lombardia, Fials: rivedere fabbisogni personale

Per quanto riguarda l’avvicendamento in Giunta dell’assessore al Welfare, il segretario generale nazionale della Fials Giuseppe Carbone aggiunge: “Abbiamo difeso il personale da attacchi infondati e lo continueremo a fare ogni volta che sarà necessario perché conosciamo quanto valga e con quanto sacrificio si stia adoperando per il bene comune. Sempre in prima linea contro la pandemia, come anche nella campagna vaccinale. Con questo cambio di marcia in Regione Lombardia ci aspettiamo un efficientamento dell’organizzazione in sanità con apprezzabili ricadute sul lavoro dei professionisti, nell’ottica della salvaguardia: sia del rapporto fiduciario tra operatori e cittadino, sia degli accordi sulle prestazioni aggiuntive e del giusto riconoscimento del lavoro”.

“Occorre fortificare il Servizio Sanitario nel settore della Prevenzione – prosegue Carbone – e ci ritroviamo senza le risorse umane necessarie, essendosi approfondita la carenza mai sanata che ammonta a oltre 60mila unità già prima del Covid. La penuria soprattutto di infermieri si fa sentire, senza dimenticare che si ammalano e muoiono ogni giorno. Confidiamo nell’esperienza della manager e della politica di lungo corso, affinché giungano al più presto forze fresche in aiuto di chi è ormai stremato da undici mesi di incessante emergenza”.