L’impatto della Rivoluzione Digitale sul Gioco online

Tutta la nostra quotidianità è ormai improntata sul digitale tant’è che, negli ultimi anni, si è sempre più spesso sentito parlare di Rivoluzione Digitale.

Tale rivoluzione, esplosa negli anni 90’, ha letteralmente stravolto le dinamiche del mondo e ha contribuito a renderlo quello che è oggi, con il suo boom di innovazioni che hanno forgiato il sentire sociale e quotidiano. Ma cosa si intende con questa espressione e, soprattutto, quali e quanti sono stati gli effetti che la Rivoluzione Digitale odierna ha avuto sui giochi e videogiochi di ultima generazione?

A dare una risposta a questa domanda è stata la redazione di Top Bonus Italia, che ha analizzato il processo di digitalizzazione del settore del gaming negli ultimi anni.

Digitalizzazione e Gaming

Il settore del Gaming online, infatti, ha vissuto pienamente tutta l’evoluzione della Rivoluzione Digitale, rendendosi quasi la sua quintessenza, interiorizzando tutti i cambiamenti, spesso epocali, che dal 1990 ad oggi hanno sconvolto letteralmente il mondo, cambiando la vita di miliardi di utenti. I sistemi di gioco, effettivamente, sono cambiati: a livello di app, di software e di giocabilità.

Le varie case di produzione hanno assecondato questo cambiamento, puntando proprio sui dati che le utenze hanno ottenuto nel corso degli ultimi 6-7 anni tra il mercato statunitense, quello asiatico, fino a giungere al nostro, quello europeo. In effetti l’Italia sotto questo punto di vista è stato un mercato importante, visto che spesso gli utenti hanno scelto di navigare e di utilizzare la tecnologia digitale mobile.

I numeri

Il comparto dei giochi, siano essi di tipo eSport, gaming, giochi di strategia o appartenenti al contesto dei casinò online, hanno avuto ottimi riscontri e feed in termini di percentuali di utenti attivi che usano per accedere ai siti proprio gli smartphone e i tablet. La percentuale oggi si aggira attorno al 67-72%, questo vuol dire che mediamente almeno 7 persone su 10, tra quelle attive online, predilige questa soluzione di gioco.

L’importanza della Gamification

Ma com’è stato possibile tutto questo? Una parola chiave c’è, ed è Gamification, utilizzata spesso nel mondo del lavoro. Quando si sceglie l’approccio alla maniera della gamification, si sceglie di creare nel cliente stimoli inaspettati e, nei dipendenti, la voglia di compiere determinate operazioni dietro il riconoscimento di un premio. Questo fenomeno è evidente soprattutto nella declinazione pratica del gioco online, che è sempre più un turbinio di sfide, livelli da superare, obiettivi da raggiungere e ricompense da ottenere: anche i classici giochi da casinò, come le famose slot, si trasformano sul web in videogiochi completi a vari gradi di complessità, che attraggono gli utenti chiedendo loro un’interazione più intensa e attiva.

Non solo giochi

Ma non solo: ci basti pensare anche alle moderne app di fitness, sempre più utilizzate, create con interfaccia user friendly, possibilità di impostare l’attività di allenamento come se fosse un gioco, e in più incentivi, premi, bonus, obiettivi da raggiungere. Il tutto, che si riferisca al mondo del gioco o ad altri settori, all’insegna del Digitale, ulteriormente migliorato con la tendenza a rendere ancora più immersiva l’esperienza dell’utente con grafiche e animazioni migliorate, musiche pensate e prodotte esplicitamente per certe tipologie di giochi, livelli e bonus per ogni obiettivo raggiunto, trame e storie che si rifanno all’immaginario collettivo o a personaggi famosi di narrativa e cinema.