Lega Giovani esprime solidarietà al Presidente di “Azione Universitaria”

Il gruppo Lega Giovani Sardegna esprime vicinanza e solidarietà a Emilio Serra, presidente di “Azione Universitaria”, che quest’oggi (14 gennaio, ndr) è stato protagonista di un’azione che di democratico non ha assolutamente nulla.

Esprimere la propria opinione, in quanto rappresentate eletto dagli studenti per portare avanti istanze del mondo universitario, è un diritto!

Un diritto che non può essere sottoposto a veti o vagli ad opera di coloro che si dicono a parole democratici e antifascisti ma si macchiano di essere i primi antidemocratici desiderosi di imporre e far passare esclusivamente il pensiero unico!

Condanniamo, pertanto, ogni atto simile e rammentiamo a tutti che le scuole e le università appartengono a ogni cittadino, che nelle stesse dovrebbe come prima cosa apprendere il rispetto per le opinioni altrui e non censurare chi ha visioni che si ritengono non in linea con le proprie”.

Così il coordinatore Lega Giovani Sardegna, Andrea Piras.