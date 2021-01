La comunità del gioco online attraverso le piattaforme di Twitch.tv. Durante gli ultimi dieci anni i passi in avanti registrati per l’industria dell’iGaming sono stati molteplici.

Un segnale evidente di come si sia lavorato in maniera efficace e capillare sia a livello di comunicazione e di marketing, sia per quello che concerne gli aspetti più meramente tecnici, legati allo sviluppo dei software, delle app di gioco per i dispositivi mobili e del gameplay fine a sé stesso.

Non è un caso se oggi leggiamo recensioni, feed degli utenti o possiamo visionare tutorial completi che ci mostrano come il gioco digitale abbia effettuato un balzo in avanti netto, rispetto alle stagioni precedenti. Va da sé che questo salto di qualità si debba tradurre anche in termini commerciali e di crescita dei dati, come abbiamo potuto assodare nel corso di una stagione irripetibile come questa del 2020.

In crescita costante i dati che riguardano l’iGaming

Tutti i settori che dipendono direttamente dalla tecnologia digitale hanno registrato dei passi in avanti, come indicato già per l’iGaming, per i giochi da casinò online, per gli eSports e ovviamente per ogni altro tipo di elemento che riguarda la videoludica. Un anno dove c’era grande attesa per i titoli in uscita, per le console rilasciate da Sony e dalla principale competitor, cioè Microsoft, senza escludere dalla bagarre Nintendo, che ha posizionato sul circuito del gaming alcune delle sue pedine fondamentali, durante gli anni precedenti.

Il gioco online aumenta il proprio volume d’affari e lo fa proprio in un anno come il 2020, andando in controtendenza rispetto ai maggior asset finanziari odierni. Del resto il settore della tecnologia si è sempre detto che faccia reparto a sé: basti pensare al boom che si è registrato tra la coda del 2019 e il primo semestre del 2020 per capire il volume d’affari che oggi circonda gioco, streaming digitale, musica ed eventi sportivi. Un anno dove tutti i record sono stati abbattuti, dove abbiamo assistito al consolidarsi di realtà che operano nel settore dello streaming video per le smart tv e dove sono stati lanciati i primi servizi clouds a pagamento per il gioco, ottenendo a loro volto esiti più che soddisfacenti.

I servizi per i giochi dei casinò online in Italia

Per i giochi dei casinò digitali è stato un anno di crescita, come già si era visto durante la stagione passata, segno che in Europa questo tipo di mercato ha ancora dei margini di crescita evidenti. Si pensi ad esempio al fatto che in Italia il gioco rappresenti solo una piccola minoranza e una nicchia che seppur consistente vale solo il 10-15% della filiera del gambling attuale.

Crescono i dati del gioco che viene sviluppato su dispositivi mobili e sui device come smartphone e tablet, mentre diminuisce il volume degli utenti che si collega da PC fisso e laptop. Del resto questo dato vale per diversi settori, dall’e-commerce al gioco, dai social network ai siti di informazione. Aver puntato già sette anni fa sulle app per giocare sui casinò digitali ha dato risultati operativi molto buoni.

Prendiamo ad esempio delle attrattive come le slot machine onlineche sono in questo periodo tra i giochi più diffusi e popolare in termini di utenti attivi. Come si può vedere anche attraverso la pubblicazione di recensioni, di consigli degli utenti e di video che vengono caricati su Youtube e su Twich.tv in Italia esiste una comunità piuttosto folta di appassionati ed esperti di giochi da casinò, non solo per quello che riguardano giochi classici da tavolo come il poker, il blackjack o la roulette, che sono degli evergreen con un loro pubblico.

La comunità attiva per il settore del gioco digitale

Lo stesso discorso vale anche per videopoker, slot machine con jackpot progressivi e altri giochi che stanno diventando sempre più richieste e cliccati dal nuovo pubblico che interessa la filiera dei casinò online. Un dato che già da qualche stagione ci mostra come il gioco online abbia ormai coinvolto un pubblico stratificato che rappresenta il mainstream della comunità dei giocatori che si possono trovare in rete e che condividono informazioni, trucchi e segreti legati al mondo del gioco legale in Italia.

La realtà di Twitch.tv è ormai una comunità di live streaming che conta numeri in netto aumento, per via del fatto che a differenza di Youtube questa venga vista come una piattaforma tematica rivolta principalmente al gioco, allo svago e ad eventi come le competizioni di eSports e simili. Qui infatti è davvero semplice ritrovare le comunità dei nostri argomenti di interesse, dal gioco allo sport, passando per moda, lifestyle e via dicendo.