Sono già iniziate le iscrizioni alla 2ª edizione del “ContesTalent DiscoNovità TV 2021” (regolamento su http://www.disconovia.it). Potranno iscriversi gratuitamente fino al 4 aprile 2021: cantanti emergenti o affermati, singoli, in coppia o gruppi musicali, residente in qualsiasi parte del mondo che hanno realizzato un videoclip inedito o edito, adatto per diffusione radiofonica o televisiva. L’unica distinzione è solo nella categoria:

inedito: non pubblicato o pubblicato online ma ancora non distribuito;

edito: pubblicato e distribuito;

la data di pubblicazione dei brani non deve essere antecedente al 01/01/2020.

Da quest’anno è inoltre prevista la partecipazione di ospiti che avranno il ruolo di testimonial: cantanti, vocal coach, maestri di musica, direttori artistici e potranno intervenire in trasmissione, esprimere giudizi e dare consigli ai concorrenti. Avranno la possibilità di scegliere un concorrente da far salire sul proprio “tandem” per duettare insieme un brano musicale.

Hanno già confermato la partecipazione: i Jalisse, Davide De Marinis, Wanda Fiscer, Massimo Raciti, Heaven. (qui lo spot https://youtu.be/Q846iiURKb4)

Il “DiscoNovità TV” è organizzato dalla Associazione Culturale Radio Idea e sarà condotto in diretta dagli studi televisivi di TeleSveva da Lucia Catacchio che quest’anno festeggia i suoi 20 anni di direttrice artistica e presentatrice del Disco Novità. Durante le dirette si collegherà tramite Skype con giurati, concorrenti, ospiti e le redazioni di Radio e TV del Circuito Airplay.

Saranno tre le dirette effettuate dagli studi di Tele Sveva: Prefinale, Finale e Finalissima che si terranno nei mesi di aprile, maggio e giugno 2021. Il pubblico assisterà all’evento comodamente da casa su Telesveva, nella regione Puglia canale 17 e nella regione Basilicata canale 90 del Digitale Terrestre e in tutt’Italia e dall’estero tramite il flusso streaming di Tele Sveva che sarà ripetuto a reti interconnesse su: Radio, TV, Web e Social (elenco completo su: http://reti.interconnesse.it e su http://www.disconovita.it) dove di volta in volta, saranno pubblicate le interviste effettuate agli artisti ed ospiti del concorso.

I primi classificati riceveranno un contratto da parte dell’etichetta discografica Tilt Music Production (Londra e Venezia).

Sono previsti ulteriori premi come: promozione discografica “l’Altoparlante”; premiazione al “Leone D’Oro – Venezia”; pubblicazione sulle piattaforme digitali della compilation “DiscoNovità TV 2021”; partecipazione alla 20ª edizione “DiscoNovità Gran Galà 2021”; alle esibizioni live della Tilt Music Production; partecipazione a “Rock Targato Italia”; al talent “Sing! – Italian’s Next Talent”; al “Mei (Meeting Etichette Indipendenti)”; al “Village Music Academy”; a “Sanremo Discovery” ospitate nelle trasmissioni radiofoniche “Ideanews Special Magazine”; “LocaliTour d’Autore” e “Casa e Bottega” Jalisse; inserimento nella classifica onLine “7vaNoMiNatiOn”; nelle trasmissioni televisive “E’ Sempre Festa – Canale 7”; “On The Radio” e “Talentando Show”; e sul portale “Il Quotidiano Italiano”.

Riconfermata la giuria dello scorso anno, composta da:

Presidente di Giuria Sileno Candelaresi (Tv Numeri Uno – Rai-Eri)

Vice Presidente Ciro Imperato (Tilt Music Corporate)

Vincenzo Capasso (Village Music Academy)

Luigi Catacchio (Radio Idea – Circuito Airplay)

Chico Catenacci (Editore 7va.fm)