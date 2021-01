Il punto di Roberto Napoletano. Attenti: l’Europa vede le carte

Attenti: l’Europa vede le carte. Recovery Plan/ A far saltare il banco potrebbe essere un signore che si chiama Lemaître.



di Roberto Napoletano – Direttore del Quotidiano del Sud e l’Altravoce dell’Italia

Siamo passati da 153 a 13 pagine. Forse, taglieranno ancora. Siamo passati dal 60% investimenti pubblici e 40% incentivi a 70% investimenti pubblici e 30% incentivi. Forse, auspichiamo, taglieranno ancora i secondi. Siamo passati da poco più del 5% di investimenti pubblici per il Mezzogiorno (4,5 su 74 miliardi) a una promessa del 50% ma senza l’indicazione dei due numerini in valori assoluti. Bisogna andare sulla fiducia. Siamo passati da un capitoletto “coesione territoriale” dentro le sei missioni strategiche alle dichiarazioni programmatiche di un Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza che “persegue il riequilibrio territoriale e il rilancio dello sviluppo del Sud come priorità trasversale a tutte le missioni”. Il punto di Roberto Napoletano. advertisement Attenti: l’Europa vede le carte