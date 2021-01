Il giorno di Sant’Antonio Abate nella mente di Pierina Vacca in limba de Ovodda

Ieri e specialmente oggi 17 gennaio, in Sardegna vengono accesi i falò in onore di Sant’Antonio Abate, il carnevale può iniziare. In un paese del nuorese, Ovodda, si prepara da sempre per l’occasione “su pane ^un sapa“, in onore del Santo, che si può mangiare solamente dopo la benedizione e festeggiare fino al mercoledi delle ceneri il particolare carnevale “Su mehuris de lessia”.

Questo il ricordo da bambina, in limba Ovoddessa, di Pierina Vacca, insegnante di Ovodda, di un carnevale che ancora resiste nelle sue più profonde usanze e tradizioni.

Arre^ordos de pitzinnia.