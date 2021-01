Il debutto del quintetto Zerocurve

Cinque musicisti di lunga esperienza che s’incontrano accomunati dalla voglia di suonare e di dar vita ad un sound originale e tutto loro, e si crea la magia. Nascono così gli Zerocurve, formazione recente (Desert, il primo Ep inedito, è del 2018), ma con tanto da dire alle spalle.

E arriva così anche il debutto ufficiale con Sea prayers… And other smells, 14 tracce per un album potente e ricco di sfumature, che non tradisce l’amore comune a tutti i componenti per il genere New Wave Punk Rock, ma lo arricchisce di un’impronta molto personale ed identificativa, evidente fin dal primo ascolto.

Già in preordine su iTunes da Dicembre 2020, Sea prayers… And other smells esce ufficialmente sul mercato a Gennaio 2021 per la label bolognese Areasonica Records.

Con l’uscita del disco parte anche il radio date del primo singolo estratto Darkness Peering, accompagnato dal videoclip omonimo su YouTube.

ZEROCURVE – BIOGRAFIA

Gli Zerocurve nascono nel 2016 dall’incontro di un gruppo di musicisti, ognuno singolarmente con una importante esperienza alle spalle. Li accomunano la passione per la New Wave Punk Rock e la voglia di divertirsi suonando insieme, la formazione originaria prende così il nome di Psychowave ed inizia il proprio percorso interpretando i più storici brani del genere prediletto.

Ma da lì alla svolta verso la composizione dei propri inediti il passo è breve, e quello era nato un po’ per gioco non tarda a concretizzarsi in un progetto molto ben definito: la band è determinata a creare un proprio sound originale e personale, cambia nome in Zerocurve e sul finire del 2018 entra in studio per registrare Desert, il primo Ep di cinque inediti che già ben rappresenta e delinea il loro stile.

A giugno del 2019 gli Zerocurve registrano altri 14 inediti e nasce così Sea prayers… And other smells, l’album di debutto ufficiale edito label bolognese Areasonica Records.

Già in preordine su iTunes da Dicembre 2020, Sea prayers… And other smells esce ufficialmente sul mercato a Gennaio 2021.

Con l’uscita del disco parte anche il radio date del primo singolo estratto Darkness Peering, accompagnato dal videoclip omonimo su YouTube.

LA FORMAZIONE

Roberto Vinciguerra – Voce e chitarra

Carlo Cheldi – Chitarra e voci

Pino Parello – Basso

Kasun Dias – Batteria e percussioni

Lulla Rock – Tastiere