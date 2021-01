Il Conad Superstore di via Jenner diventa Spazio Conad

Da oggi il Conad Superstore di via Jenner si rinnova e diventa Spazio Conad, con una offerta commerciale ancora più ricca per ogni esigenza.

Spazio Conad è il format ideale per una esperienza di spesa più completa e connotata da innovazione, sia di prodotto che di servizio. Centrali sono gli elementi che maggiormente caratterizzano l’insegna, con particolare riferimento ai freschi, ai prodotti tipici e al localismo.

Alla spesa più classica si affianca una più completa e innovativa offerta di prodotti extralimentari che fa leva soprattutto su di un piano promozionale diversificato con cataloghi dedicati e ripetuta nel tempo.

PARAFARMACIA E OTTICO

La distintività Conad si amplifica negli ambiti Parafarmacia e Ottico, che danno vita alla nuova area “Con Cura” integrata con il punto di vendita dove troveranno spazio salute, tempo libero, cura della persona e mondo bimbo, con assortimento più vasto.

advertisement

Sarà possibile acquistare prodotti con l’assistenza di personale specializzato e fruire di servizi specialistici. Disponibili tutti i farmaci senza ricetta e quelli veterinari con la ricetta a prezzi sempre bassi e tanta convenienza su prodotti omeopatici, naturali, cosmetici e per la cura della persona.

All’ingresso del rinnovato Spazio Conad anche il Bistrot – Caffetteria rappresenta un punto di riferimento per colazioni e pause pranzo con tanti piatti pronti preparati sul momento. Inoltre nella Galleria sono presenti numerose attività commerciali, tra cui sartoria, lavanderia, calzolaio, gioielleria, tabacchi e laboratorio di estetica, che completano l’offerta dei servizi.

“Con la riapertura di oggi vogliamo offrire ai nostri clienti non solo un’esperienza di spesa completa e votata alla massima convenienza, ma un vero e proprio punto di riferimento per l’area metropolitana settentrionale della Città, con una profondità assortimentale maggiorata ed una proposta extra-alimentare potenziata. – sottolinea Carlo Argiolas, socio Conad nella realtà cagliaritana – Il rinnovamento dei locali ci ha permesso di estendere ulteriormente la gamma dei servizi offerti, instaurando un legame sempre più forte col territorio in cui lavoriamo”.

Per garantire ai clienti una spesa comoda il supermercato offre un ampio parcheggio dotato di oltre 600 posti auto. Nel supermercato sono attivi i servizi “Spesa al volo” e “Ordina & Ritira”.

In questo periodo di emergenza Covid-19 sono attive tutte le misure di sicurezza e sanificazione previste dalla legge.