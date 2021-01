Il bollettino Covid Italia di oggi. I numeri sul Coronavirus nelle regioni

Si registrano 16.146 nuovi contagi e 477 morti. Terapie intensive -35, ricoveri -269. In Lombardia 2.205 casi, in Sicilia 1.945. Altri 1.794 in Emilia Romagna e 1.394 nel Lazio. Intanto i vaccinati in Italia superano quota un milione