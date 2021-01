Il 13 Gennaio inizerà online il 23° corso di fotografia Dyaphrama

Il nuovo corso di fotografia targato Dyaphrama inizierà (online) mercoledì 13 di gennaio 2021 ed è articolato in due fasi:

Fase didattica: Dal 13 gennaio al 8 maggio 2021 > 15 lezioni in aula e (almeno) 8 esercitazioni pratiche.

“Questo 23° corso – spiega il presidente Cesello Putzu – è studiato per facilitare l’apprendimento della tecnica fotografica e l’uso della fotocamera, acquisire i principali rudimenti di composizione e linguaggio fotografico, imparare a progettare una foto o un racconto per immagini, avvicinarsi ai più diffusi software di post produzione, comprendere l’uso della luce controllata …e tanto altro”.

Le prime lezioni saranno in streaming, per via delle restrizioni anti Covid, ma appena ci sarà la possibilità, saranno svolte in presenza, nella sede di Via della Conciliazione 58 a Oristano.

Fase creativa: Dal 12 al 26 maggio 2021 selezione foto e allestimento mostra;

dal 27 maggio al 2 giugno apertura mostra.

INFO: 348 450 2403 – MAIL: dyaphrama@gmail.com