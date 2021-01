Scientology fa informazione per arginare la diffusione del virus

“Un’oncia di prevenzione vale una tonnellata di cure” è il motto del filosofo L. Ron Hubbard, che guida i Ministri Volontari della Chiesa di Scientology nel portare avanti la campagna di prevenzione nel corso della pandemia. Dalle autorità politiche e sanitarie continuano a darci le istruzioni sul come arginare la diffusione del virus, nemico invisibile ma quanto mai tangibile, che sta contribuendo a cambiare le nostre abitudini di vita privata e sociale.

Distanziamento sociale, mascherine, isolamento in caso di contagio, chiusura dei negozi, limitazione anche dei contatti in famiglia, coprifuoco, ecc, ecc. Settimanalmente le autorità ci dispensano nuove direttive, talvolta difficili da capire per il comune cittadino, che stanno mettendo a dura prova i nervi delle persone.

Il centro informazioni di Scientology

In questo ginepraio di informazioni, la Chiesa Internazionale di Scientology, ha creato un centro risorse per fornire informazioni di base su ciò che puoi fare per contribuire a mantenere te stesso e gli altri in buona salute. Dal portale www.scientology.it/staywell si possono trovare e scaricare gratuitamente tutte le istruzioni sulla prevenzione e su come proteggerci dai virus e sul loro funzionamento.

Per chi non ha la disponibilità della tecnologia, come gli anziani o altri che non hanno il computer, sono stati stampati gli opuscoli con gli stessi contenuti che sono stati distribuiti in centinaia di milioni di copie e in 17 lingue in tutto il mondo. Una campagna che ha visto impegnati decine di migliaia di volontari al servizio della comunità nei mesi immediatamente successivi al primo lockdown. Purtroppo la diffusione del virus ha ripreso la sua marcia ed è necessaria una nuova mobilitazione per sensibilizzare e informare la popolazione per contrastare ancora una volta il pericoloso nemico comune.

Così, nella serata di lunedì 18 gennaio, i Ministri Volontari della Chiesa di Scientology di Cagliari e Nuoro distribuiranno centinaia di libretti dal titolo: “Come mantenere se stessi e gli altri in buona salute”, “Come prevenire la diffusione di malattie con l’isolamento”, “Come proteggere se stessi e gli altri con mascherine e guanti”, un servizio alla comunità, convinti che, con le giuste informazioni e un comportamento corretto e responsabile da parte di tutti, lasceremo alle spalle questa pandemia e potremo insieme riprendere in mano le nostre vite senza pericoli.

