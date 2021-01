I nuovi casi di Covid: 10.800, il tasso di positività al 13, 8%

I nuovi casi di Covid sono 10.800 in Italia, in diminuzione rispetto ai 14.245 di ieri: in calo anche i tamponi.

Sono 10.800 i nuovi casi di Covid in Italia. Rispetto ai 14.245 di ieri, quindi, sono in diminuzione. Sono in calo anche i tamponi effettuati nelle ultime 24 ore: 77.993 a fronte dei 102.974 del giorno prima e conseguentemente, il tasso positivi/test resta invariato al 13,8%. Purtroppo, oggi il numero dei decessi è di 348 e, rispetto ad ieri, è cresciuto di una unità. Il totale, pertanto, sale a 75.680.