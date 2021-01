“Granaio Italia” a supporto del Made in Italy

“L’obiettivo di “Granaio Italia” è quello soddisfare al meglio le esigenze del settore e di ottenere, attraverso il monitoraggio, un quadro che ci permetta di comprendere le iniziative da intraprendere a supporto del comparto.

Avviene già con Cantine Italia per il vino e Frantoio Italia per l’olio d’oliva, altri due prodotti eccellenti del nostro made in Italy da tutelare. Stupiscono quindi gli attacchi della Lega a questa tipologia di strumenti, visto che il decreto emergenze agricole approvato quando il ministro delle Politiche Agricole era il leghista Gianmarco Centinaio, prevede il monitoraggio del latte per esempio”.

Lo dichiara Luciano Cadeddu, deputato del Movimento 5 Stelle in commissione Agricoltura alla Camera.

“Evidentemente il monitoraggio alla Lega va bene solo quando si trova al governo mentre ora la tutela del made in Italy non sembra più così importante. A sostegno del comparto ribadiamo che non ci sarà alcun aumento della burocrazia e che l’ottenimento dei dati aggregati, avverrà nel più completo rispetto della privacy di tutti gli attori della filiera, che inoltre saranno parte attiva di un Tavolo tecnico volto a rispondere alle esigenze di tutto il settore”.

Conclude Cadeddu.