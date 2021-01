Governo, FdI: “Oltre 100mila firme per petizione su sfiducia a Conte”

ROMA – Superate le 100mila firme on line raccolte da Fratelli d’Italia per sostenere la mozione di sfiducia nei confronti del governo Conte, proposta nei giorni scorsi dal presidente Giorgia Meloni. La raccolta delle firme continua all’indirizzo internet: www.sfiduciamoilgovernoconte.it”. Cosi’ in una nota il responsabile nazionale organizzazione e deputato di Fratelli d’Italia Giovanni Donzelli.

MELONI: PETIZIONE FDI SFIDUCIA CONTE, RISPOSTA POPOLARE SORPRENDENTE

“In meno di 24 ore oltre 100mila italiani hanno firmato la petizione per sostenere la nostra proposta di una mozione di sfiducia a Conte e a questo governo. Una risposta popolare sorprendente che conferma la voglia degli italiani di mandare a casa questo esecutivo che ha dimostrato tutta la sua inadeguatezza nel guidare l’Italia in un momento cosi’ difficile. Avanti cosi’”. Lo scrive su Facebook il presidente di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni.

Fonte: Agenzia Dire – www.dire.it