Giornata internazionale dell’avvocato perseguitato. Perantoni: “perseguire gli avvocati per la funzione che svolgono va contro principi dello stato democratico”.

“Si celebra oggi, nel giorno della Matanza di Atocha del 1977, la ‘Giornata

internazionale dell’avvocato perseguitato’, per ricordare e tenere alta l’attenzione sugli

avvocati minacciati e uccisi per il solo fatto di esercitare in modo indipendente e autonomo la loro professione. Ancora oggi, purtroppo, in diverse parti del mondo, molti avvocati sono

oggetto di minacce e violenze, sino a pagare con la propria vita l’impegno a tutela del diritto di difesa.

Perseguire gli avvocati per la funzione che svolgono è un atto che mina le fondamenta

di qualsiasi stato democratico degno di questo nome.

Da avvocato e presidente della commissione Giustizia il mio impegno a tutela dei diritti non

può che essere massimo. Non solo oggi.”

Così Mario Perantoni, deputato M5S e presidente della Commissione Giustizia della Camera

dei deputati.