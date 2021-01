Fratelli D’Italia: manifestiamo coi lavoratori aeroporto Cagliari

Stamattina Fratelli D’Italia ha manifestato a fianco dei lavoratori delle aziende dell’aeroporto di Cagliari davanti al Consiglio regionale della Sardegna.

“La crisi non deve essere scaricata sui lavoratori”. Delegazione di FRatelli D’Italia

La delegazione di Fratelli D’Italia, composta dal Deputato Salvatore Deidda, dal Capogruppo in Consiglio Francesco Mura e dal collega Fausto Piga spiega:

“Oltre all’impegno di garantire un doveroso sostegno economico a tutti gli Aeroporti, che svolgono un ruolo essenziale – sia a livello nazionale che regionale – riteniamo opportuno superare il divieto di spostamento tra le Regioni, garantendo controlli e test alle partenze e/o agli arrivi.

Noi di Fratelli D’Italia lo abbiamo già proposto e abbiamo chiesto al Governo di attrezzarsi, anche se i controlli sarebbero già dovuti essere approntati vista l’obbligatorietà di test per chi arrivava da GB, Spagna e altre nazioni”.

“La Regione, da parte sua, metterà in campo risorse per essere pronti alla ripartenza, ma il Governo deve ristorare la mancata bigliettazione alle aziende aeroportuali, che hanno autosostenuto i costi per tenere obbligatoriamente aperto h24 l’Aeroporto di Cagliari.”