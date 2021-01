Fisco, la protesta di Forza Italia: “Piovono cartelle esattoriali, Governo inerte”

ROMA – “Una pioggia di cartelle esattoriali sta per colpire il Paese mentre il Governo resta a guardare. 50 milioni di atti sono pronti per essere recapitati ai contribuenti in questo inizio di 2021 dopo il blocco deciso all’inizio dell’emergenza covid.

Gli italiani stanno per essere subissati dalle richieste di denaro da parte dell’Agenzia delle entrate durante la piu’ grave crisi economica della storia recente del nostro Paese.

Ma Conte e i suoi ministri si sono accorti del numero di aziende costrette a chiudere per sempre? Forza Italia chiede di bloccare per almeno sei mesi queste cartelle esattoriali come primo atto parlamentare del nuovo anno. Per agevolare i contribuenti serve un nuovo piano di rottamazione a saldo e stralcio, estendendo ancora di piu’ i tempi di riscossione.

Un atto dovuto per sostenere aziende, artigiani e lavoratori indipendenti”. Cosi’, in una nota congiunta, i deputati Roberto Cassinelli e Roberto Bagnasco di Forza Italia.

Fonte: Agenzia Dire – www.dire.it