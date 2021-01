Domande frequenti sulle misure adottate dal Governo fino al 15 gennaio 2021

Il decreto-legge 5 gennaio 2021, n. 1, ha disposto, per il periodo dal 6 al 15 gennaio 2021, l’applicazione su tutto il territorio nazionale, di ulteriori misure restrittive in merito agli spostamenti. Resta ferma, per tutto il periodo, l’applicazione delle altre misure previste dal Dpcm 3 dicembre 2020 e dalle successive ordinanze.

In base alle Ordinanze del Ministro della salute dell’8 gennaio 2021, sono attualmente ricomprese:

nell’ area gialla : Abruzzo, Basilicata, Campania, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Marche, Molise, Piemonte, Provincia autonoma di Trento, Provincia Autonoma di Bolzano, Puglia, Sardegna, Toscana, Umbria, Valle d’Aosta;

è possibile visualizzare le FAQ, relative alle disposizioni settoriali delle tre aree (area gialla, area arancione, area rossa).

La sezione FAQ, inclusa la mappa esemplificativa, tiene conto esclusivamente delle misure introdotte da disposizioni nazionali

Le Regioni e le Province autonome possono adottare specifiche ulteriori disposizioni restrittive, di carattere locale, per conoscere le quali è necessario fare riferimento ai canali informativi istituzionali dei singoli enti.